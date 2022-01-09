Дорогу не поделили автобус "Эталон" и автомобиль "Мазда 5" - на месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и полиция.

ДТП произошло утром в воскресенье, 9 января, на трассе возле села Новый Став Львовской области. В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности инцидента.

В результате столкновения рейсового автобуса, следовавшего из Радехова во Львов, и легковушки пострадали семь человек. От удара "Мазда" превратилась в лохмотья, а "Эталон" откинуло в кювет.

Спасателям пришлось "вырезать" из легковушки 34-летнего водителя и его 38-летнюю пассажирку, которых зажало деформированными конструкциями. Их передали медикам. Также в "Мазде" находился ребенок 2012 года рождения - мальчик получил легкие убойные травмы и находился в состоянии шока.

На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров. В результате ДТП травмировался 59-летний водитель, его доставили в больницу. Кроме того, телесные повреждения получили трое пассажиров, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Отмечается, что бойцы ГСЧС с целью предотвращения возгорания отключили в автобусе и автомобиле аккумуляторные батареи.

На месте происшествия работали 10 спасателей и две единицы техники.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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