По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильнейшего пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 января, в районе Бронкс в Нью-Йорке, передает ABC. Среди жертв 9 детей.

«Это будет один из самых страшных пожаров, которые мы видели здесь в наше время в городе Нью-Йорк», — заявил мэр Эрик Адамс.

По словам официальных лиц, на место происшествия съехалось около двухсот спасателей. Выяснилось, что пожар возник в двухуровневой квартире на третьем этаже. Предварительно, причиной стал неисправный обогреватель. Так как дверь в квартиру была открыта, произошло практически молниеносное задымление всех 19-ти этажей дома. Жители отравились угарным газом - погибшие были найдены на каждом этаже.

В результате пожара пострадали более 60 человек, 13 из которых находятся в больницах с серьезными травмами, в основном, это ожоги дыхательных путей.

В Сети появились кадры, на которых видно, как огонь вырывается из окон, а также спасательную операцию.

"Пожалуйста, держитесь, кто пострадал от этой ужасной трагедии, с вами наши мысли и молитвы", - пишет пользователь Сети.

This morning the #FDNY made numerous rescues at a 5th alarm fire in the #Bronx which has up to now caused 40+ injuries, many of them in critical life threatening conditions. pic.twitter.com/vyIqWgB6pH — FDNY24SEVEN (@fdny24seven) January 9, 2022

Один из жителей этого дома, Гильермо Санчес, готовил завтрак у себя в квартире на 16-м этаже, когда почувствовал запах дыма.

"Мой сын подошел к двери, — рассказал он, - Мы открыли ее - дым пошел сразу, поэтому мы закрыли дверь". Дым был настолько сильным, что Санчес предположил, что это из другой квартиры на том же этаже. Позднее их вывел из здания пожарный.

Отмечается, что 19-этажное здание было построено в 1972 году и насчитывает 120 квартир, согласно городскому учету.

Please keep all who are hurting (from this horrific tragedy) in your thoughts & prayers.



💔Oh my heart 😞🥺💔



A major fire in a residential apartment building in the #Bronx in #NewYork City on Sunday left 19 people dead, 9 of them are children. -Mayor Eric Adams told CNN pic.twitter.com/e1ja5HMORX — Whitney Sich (@WhitSich) January 9, 2022

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