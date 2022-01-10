Об этом сообщили Полиция Житомирской области на странице в Facebook. Дело в том, что старший лейтенант полиции Житомирской области ушел на охоту. Для Евгения Андрийковца оно стала роковой.
На него напал кабан. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Известно, что погибший Евгений Андрейковец был начальником 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции. Своего коллегу полицейские вспоминают только хорошими словами. Умершему было 32 года. Как добавили в полиции, он скончался при оказании медицинской помощи.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Квиткова раскрыла правду о своем знакомстве с Добрыниным до "Холостяка": "Я не стерва..."
Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается..."
Коллеги Евгения говорят, что он был успешен, ответственен, уверенно шел к своей цели. Он был для своих коллег достойным примером для подражания. Они, в свою очередь, его всегда ценили и уважали.
К тому же, как вспоминают в полиции, мужчина не боялся трудностей – всегда был в водовороте, и находился там, где была самая рискованная работа, самые сложные задачи и сложные ситуации.
Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
Как Politeka писала, тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.