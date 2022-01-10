Об этом сообщили Полиция Житомирской области на странице в Facebook. Дело в том, что старший лейтенант полиции Житомирской области ушел на охоту. Для Евгения Андрийковца оно стала роковой.

На него напал кабан. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Известно, что погибший Евгений Андрейковец был начальником 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции. Своего коллегу полицейские вспоминают только хорошими словами. Умершему было 32 года. Как добавили в полиции, он скончался при оказании медицинской помощи.

Коллеги Евгения говорят, что он был успешен, ответственен, уверенно шел к своей цели. Он был для своих коллег достойным примером для подражания. Они, в свою очередь, его всегда ценили и уважали.

К тому же, как вспоминают в полиции, мужчина не боялся трудностей – всегда был в водовороте, и находился там, где была самая рискованная работа, самые сложные задачи и сложные ситуации.

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