Ужасная трагедия произошла во Владимир-Волынском районе Волыни на реке Луга - спасатели подняли на поверхность тело мальчика.

Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области. На реке Луга вблизи села Заречье Владимир-Волынского района Волынской области спасатели обнаружили тело мальчика в возрасте 12-14 лет.

К операции были привлечены сотрудники Владимир-Волынского райуправления ГУ ГСЧС в Волынской области. Личность погибшего подростка и обстоятельства происшествия выясняются.

В Нацполиции Волынской области подтвердили смерть 13-летнего ребенка. По предварительным данным стало известно, что погибший – это 13-летний житель села Заречье. На месте происшествия работают правоохранители.

Служба в который раз призывает родителей не отпускать детей на водоемы самих. Некоторые считают, что легкого мороза достаточно, чтобы ближайший едва замерзший пруд можно было использовать как каток.

Во всех регионах страны украинские спасатели проводят предупредительную работу, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах в зимний период.

Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.



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