Так, во Львове 14 января шел снег и был слышен гром.
"Львов, центр: снегопад, гром с молнией, температура +1. Не помню такого", - в Facebook сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.
Местные жители в комментариях рассказали, что гром с молнией отчетливо слышали в других районах Львова.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Узерли из "Великолепного века" показала лицо без макияжа после неудачного эксперимента: "Перекачала"
Самолет из Киева не долетел до Днепра: первые подробности ЧП
Тоня Матвиенко похвасталась дорогим подарком от Мирзояна: "Ты балуешь меня"
Леся Никитюк пришла в себя после наркоза и рассказала об операции: "Теперь у меня..."
Аномальная погода сопровождалась сильными порывами ветра.
Видео можно увидеть здесь.
"Это недобрый знак когда зимою гремит и сверкает", "Центр Львова гремело,я подумала что это мне причулось,приоткрыла окно,сыпало как рисом,я в шоке,еще такого зимой не было", - пишут в сети.
К слову, в Харькове ветер разорвал флаг на самом высоком флагштоке города - в соцсетях начали публиковать фото.
Так, днем из-за прогноза синоптиков о непогоде флаг приспустили, но это его не спасло.
Порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого.
Кроме того, в Харькове не смог приземлиться самолет из Египта - пилот сделал несколько кругов над городом, но не смог совершить посадку и приземлился в Киеве.
А в Киеве в результате непогоды повалено деревья. В частности, огромный дуб упал на 14 машин, в одной из которых были люди.
В результате пострадали три человека, и, по предварительным данным, один из них погиб.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.