Так, во Львове 14 января шел снег и был слышен гром.

"Львов, центр: снегопад, гром с молнией, температура +1. Не помню такого", - в Facebook сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

Местные жители в комментариях рассказали, что гром с молнией отчетливо слышали в других районах Львова.

Аномальная погода сопровождалась сильными порывами ветра.

Видео можно увидеть здесь.

"Это недобрый знак когда зимою гремит и сверкает", "Центр Львова гремело,я подумала что это мне причулось,приоткрыла окно,сыпало как рисом,я в шоке,еще такого зимой не было", - пишут в сети.

К слову, в Харькове ветер разорвал флаг на самом высоком флагштоке города - в соцсетях начали публиковать фото.

Так, днем из-за прогноза синоптиков о непогоде флаг приспустили, но это его не спасло.

Порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого.

Кроме того, в Харькове не смог приземлиться самолет из Египта - пилот сделал несколько кругов над городом, но не смог совершить посадку и приземлился в Киеве.

А в Киеве в результате непогоды повалено деревья. В частности, огромный дуб упал на 14 машин, в одной из которых были люди.

В результате пострадали три человека, и, по предварительным данным, один из них погиб.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

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