В Украине несколько дней подряд регистрируются землетрясения, об этом стало известно из данных, предоставленных Главным центром специального контроля.

13 и 14 января этого года в Украине зарегистрировали землетрясения с пиком возле одного городов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на информацию, обнародованную Главным центром специального контроля.

Так, 13 января в Закарпатье зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,5 по шкале Рихтера. Сила таких толчков оценивается как неощутимая.

А 14 января, с эпицентром в 12 км от Ужгорода произошел еще один толчок. Землетрясение было зафиксировано на глубине 2 км. Толчки также классифицируются, как неощутимые - 1,3 по шкале Рихтера.

Отмечается, что в течение 2020-2022 гг. в районе Ужгорода было зарегистрировано шесть землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.

Отметим, что землетрясения в один балл по шкале Рихтера - неощутимы, их выявляют только сейсмографы. А до двух баллов - уже могут ощущаться лишь некоторыми людьми, который в покое и находятся на верхних этажах.

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