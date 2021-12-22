Согласно данным Главного центра специального контроля, землетрясение было зарегистрировано в вечернее время во вторник, 21 декабря. Подземные толчки произошли на территории Надворянского района, недалеко от Яремче. Эпицентр находился западнее города Надворная, на глубине 4 километров.
Толчки возникли около 17:06. По классификации землетрясений, оно относится к едва ощутимым, - магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера.
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении Центра.
В последнее время Надворнянский район Ивано-Франковской области частенько трясет - данное землетрясение уже восьмое за этот год. Первое произошло 30 марта, а последнее - 15 декабря, с магнитудой 2,9.
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Сейсмическая активность наблюдается и в других западных областях. Стоит отметить, не все землетрясения проходят почти незаметно. Так, сильнейшее в этом году произошло 23 сентября, с магнитудой 4,3. Толчки напугали жителей Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.
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