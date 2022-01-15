Как пишет Politeka.net, о трагическом инциденте , который случился вс субботу, 15 янврая, сообщили в пресс-службе
По данным спасателей, погибшая туристка - 57-летняя женщина. 35-летнего мужчину с травмой ноги транспортировали в спортбазу "Заросляк" и передали медикам. Другую травмированную 33-летнюю женщину обнаружили и сопровождают ее с горы.
В ГСЧС отметили, что все они жители города Южный Одесской области.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
"Шайло копия дедушка": в Сети всплыли редкие кадры молодой Анджелины Джоли с отцом
Знаменитая певица решила уйти из жизни после трагедии с сыном: «Намерена найти Шейна»
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
Сейачс к погибшей туристке направили работников Нацполиции для проведения следственных действий.
Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники.
Напомним, что непогода в Украине разбушевалась, есть жертва: подробности и кадры последствий
Еще Politeka писала, на пляже мужчина пошел купаться и не вернулся, видео: началась спасательная операция
Также Politeka сообщала, на Киев надвигается буря, когда будут порывы ветра 25 м/с