Во время восхождения на самую высокую гору Украины – Говерлу погибла туристка, еще двое - мужчина и женщина получили травмы.

Как пишет Politeka.net, о трагическом инциденте , который случился вс субботу, 15 янврая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, погибшая туристка - 57-летняя женщина. 35-летнего мужчину с травмой ноги транспортировали в спортбазу "Заросляк" и передали медикам. Другую травмированную 33-летнюю женщину обнаружили и сопровождают ее с горы.

В ГСЧС отметили, что все они жители города Южный Одесской области.

Сейачс к погибшей туристке направили работников Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники.

Напомним, что непогода в Украине разбушевалась, есть жертва: подробности и кадры последствий

Еще Politeka писала, на пляже мужчина пошел купаться и не вернулся, видео: началась спасательная операция

Также Politeka сообщала, на Киев надвигается буря, когда будут порывы ветра 25 м/с