Синоптики предупреждали украинцев о сильном ветре, который в итоге в некоторых городах стал настоящей стихией, сообщает Politeka.net.
В частности, 14 января в Тернополе ветер разогнался со скоростью 25 м/с, а к вечеру порывы стали еще сильнее.
Во Львовской области из-за шторма произошло много аварий на ЛЭП, в результате отключился свет. На дорогах образовалась гололедица.
А Черновцах сорвало крышу кинотеатра «Черновцы».
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Также в первой половине дня было неспокойно в Карпатах - на вершине Пожижевская (массив Черногора) порывы ветра доходили до 28 м/с.
Ночью в Харькове порывы ветра доходили до 27 м/с, днем 15−20 м/с. В результате ветер кое-где сорвал дорожные знаки, валил деревья и светофорные столбы, ломал трамвайную инфраструктуру. В городе началась метель, из-за чего видимость на дороге снизилась. В Telegram-канале ТруХа сообщили, что самолету из Египта пришлось делать посадку в Киеве, а не в Харькове.
В Киеве наблюдался сильный ветер с порывами до 20 м/с. В результате повалено деревья. В частности, огромный дуб упал на 14 машин, в одной из которых были люди, сообщает Информатор. В результате пострадали три человека, и, по предварительным данным, один из них погиб. На месте работали спасатели, деблокировавшие пострадавших.
Напомним, что морозы ненадолго отступят, в Украину ворвется снег
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