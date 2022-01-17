Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области. С августа прошлого года 11-летний Максим находился в розыске как безвестно пропавший. Он был учеником школы-интерната. Следственно-розыскные мероприятия длились более 5 месяцев.
До сегодняшнего дня сотрудники полиции не прекращали следственно-розыскные меры. Тело мальчика обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома. На данные момент его направили в морг для установления причин смерти.
В убийстве ребенка обоснованно подозревают двое ранее судимых мужчин. Первый из них 9 лет находился в тюрьме за совершение тяжких преступлений. По данным следствия, в конце августа 2021 года они похитили мальчика и удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.
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Сейчас правоохранители проводят мероприятия по их задержанию. Правоохранители открыли уголовные производства по признакам ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умышленное убийство" и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.
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