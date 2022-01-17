Трагедия с украинкой произошла 15 января в Малой Студеной долине в Высоких Татрах - там погибла 29-летняя туристка из Львова Елена Лозинская.

Об этом сообщает Regiony.sk. Девушку пытались реанимировать и случайные туристы и спасатели с медиками, но, к сожалению, безуспешно.

Трагедия произошла 15 января в Малой Студеной долине в Высоких Татрах. Девушка подскользнулась и сорвалась с высоты 400 метров. После падения украинская туристка потеряла сознание. Ее заметили отдыхающие и пытались оказать первую помощь.

Затем спасти девушку пытались медики, но им не удалось реанимировать пострадавшую. Тело украинки передали экспертам и полиции, чтобы установить причины трагедии.

В сообщении на странице Facebook сообщества "Книги памяти умерших за границей украинцев" вспомнили, что Елена Лозинская очень любила походы в высокогорье. Она была замечательной, светлой и доброй девушкой.

Под сообщением о гибели девушки можна найти слова поддержки и сочуствия от многочисленных украинцев, которым трудно поверить в произошедшее: "Соболезнования родным.Пусть с Богом почивает", "Царство Небесное! Вечная память!", "Искренние соболезнования семье".

Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.



Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.

Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.