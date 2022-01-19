Тела двух работников обнаружили в промышленном холодильнике предприятия в Черкасской области: стали известны подробности происшествия.

О трагедии сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда.

Известно, что ЧП произошло 16 января в селе Боровица Черкасской области на одном из местных предприятий, которое занимается выращиванием зерновых и технических культур.

Как рассказал работодатель, в промышленном холодильнике, установленном на территории предприятия, обнаружили тела двоих мужчин без признаков жизни. Погибшие оказались электриком и охранником, которые работали на предприятии.

По факту случившегося создана комиссия, которая должна провести расследование инцидента. В свою очередь, журналисты издания «18000.com.ua» выяснили, что мужчины попали в бескислородную холодильную камеру, наполненную азотом.

Предполагается, что работники решили взять из холодильника яблоки. Вероятно, они потеряли сознание из-за азота, который наполнял помещение. Его невозможно почувствовать при дыхании, однако для организма это вещество ядовито.

Мужчин обнаружил в помещении механик, который и обратился в полицию. К тому моменту они уже скончались.

Напомним, тела пятерых человек обнаружили в запертом доме, выяснились подробности.

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