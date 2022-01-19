На железной дороге произошло настоящее ЧП, в результате которого пострадал один человек - в полиции раскрыли детали ДТП, сейчас устанавливаются все детали.

На железной дороге произошел новый инцидент, в результате которого пострадал 61-летний мужчина. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Нацполиции в Николаевской области.

Так, во вторник, 18 января, около 9.30 Вознесенскому районному управлению полиции стало известно о ДТП, произошедшем около села Подолье на Николаевщине, а именно - на переезде станции "Первец".

Отмечается, что локомотив столкнулся с грузовиком "MAN", последнему вследствие почти оторвало кабину. В ДТП пострадал 61-летний водитель грузовика, которого доставили в больницу с телесными повреждениями, а 46-летний машинист не травмировался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, открыв уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме того, в полиции просят о помощи в поиске свидетелей ДТП, а также видео, на котором запечатлена авария. Для предоставления информации нужно обратиться в Вознесенское райуправление полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, 066 912 50 27, 102.

Отметим, это не первая авария в этом году на ж/д-путях - на днях в Харьковской области 58-летняя женщина попала под электричку и погибла.

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