В праздничные дни пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине работать не будут, о чем украинцев предупредили в Министерстве охраны здоровья.

О том, как будет организована работа пунктов вакцинации на праздники, рассказала замминистра здравоохранения Мария Карчевич на новом брифинге.

Как стало известно, украинцы не смогут привиться 1 и 2 января. Во все остальные дни пункты вакцинации будут принимать граждан по обычному расписанию.

Отметим, что записаться на прививку украинцы могут через сайт «Все о вакцинации против COVID-19» или контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19. Там же можно узнать и расписание работы центров вакцинации.

Всего на территории Украины сейчас работают 3300 прививочных пунктов и более 500 пунктов вакцинации.

В Украине полностью вакцинированы от коронавируса уже более 12 миллионов человек. А тем временем ВОЗ уже рекомендует людям делать прививку третьей дозой любой из одобренных вакцин. Главный санврач Украины Игорь Кузин ранее заявил, что в начале 2022 года правительство может принять решение о том, чтобы сделать третью прививку от ковида обязательной. Однако, пока до этого еще не дошло.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.