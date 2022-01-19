Кадры с последствиями разрушительной катастрофы появились в соцсети Твиттер.

14 января в Тонга начал извергаться подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Из-за этого образовалась огромная волна цунами, которая обрушилась на острова архипелага. Местные поселения сильно пострадали в результате этой катастрофы.

Так, на одном из небольших островов волна снесла все строения, а на другом уцелело только два дома.

Ситуация усложняется тем, что Тонга фактически оказалась отрезана от остального мира: подводный кабель был поврежден из-за извержения, а пепел в воздухе мешает нормальной работе мобильной связи.

Соседи из Австралии и Новой Зеландии пытаются помочь стране, однако их самолеты пока не могут приземлиться в Тонга из-за пепла, закрывающего местный аэропорт. Сейчас взлетно-посадочную полосу пытаются расчистить добровольцы.

Власти Тонга назвали эту катастрофу беспрецедентной. Хуже всего ситуация обстоит на дальних островах архипелага.

По предварительным данным жертвами стихии стали два гражданина Тонга и один гражданин Великобритании. При этом отмечается, что реальное число жертв может быть больше, ведь сейчас связь на территории страны работает плохо.

Напомним, стихия практически стерла с лица Земли целый город, количество жертв растет.

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