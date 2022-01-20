В Киеве задержали 62-летнего подозреваемого в похищении 25-летней девушки, который удерживал и насиловал ее два дня

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, в столице задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в похищении 25-летней девушки.

По данным следствия, 16 января, мужчина заманил девушку к себе домой и два дня незаконно удерживал, насиловал и издевался. Из-за того, что жертва пыталась сопротивляться, мужчина ее избивал, душил и поджигал волосы.

Спустя два дня, 18 января, подозреваемый отпустил свою жертву, после чего она сразу обратилась к правоохранителям. Личность злоумышленника установили, он оказался 62-летним уроженцем Умани, его удалось задержать. В ходе обысков следователи изъяли личные вещи потерпевшей и другие вещественные доказательства.

Мужчине объявили о подозрении, сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о выборе ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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