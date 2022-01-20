В венгерской столице Будапеште погиб 39-летний украинец из Закарпатья - он заметил вора, который пытался проникнуть и обокрасть квартиру, погнался за ним и получил удар ножом.

Об этом сообщает telex.hu. Также жена погибшего Рената рассказала изданию blikk.hu, как все происходило. Семья погибшего переехала из Украины в Венгрию два года назад. У мужчины осталась жена и две дочери.

Рената рассказала, что в этот трагический вечер ее муж Шандор курил на балконе, как заметил подозрительного человека, который бродил между припаркованными во дворе автомобилями. По ее словам, муж всегда был готов помогать другим, поэтому спустился вниз, чтобы выяснить, что произошло.

Оказалось, что незнакомец был вором, который обворовал квартиру на первом этаже. Украинец пытался задержать грабителя, а тот достал нож и ударил мужчину в грудь.

"Эта доброта и готовность помочь привели моего мужа к смерти. Напрасно я просила его этого не делать, но он сразу спустился вниз, не слушая меня. Я очень волновалась, что он попадет в беду, поэтому побежала за ним. Но уже тогда увидела Шони всего в крови. Он буквально упал без сознания мне на руки", — рассказывает женщина.

На место сразу вызвали медиков и полицию, однако спасти украинца не смогли – от умер уже в больнице. Личность нападавшего венгерские правоохранители установили благодаря записям с камер видеонаблюдения и задержали его.

Злоумышленником оказался также 39-летний украинец, родом из Закарпатья, как и погибший.

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