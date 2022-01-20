Молодому украинцу понадобилась операция после того, как он на спор проглотил шариковую ручку во время празднования Нового года.

С необычным случаем столкнулись хирурги во Львовской области, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на слова врачей. В больницу с жалобами на сильную непроходящую боль в животе обратился 26-летний молодой человек.

Гастроскопия выявила у него в желудке шариковую ручку, которая встала поперек. После этого парень признался, что нарочно проглотил ее из-за спора. Как выяснилось, пациент отмечал Новый год в компании друзей и перебрал с алкоголем. В какой-то момент в компании завязался спор, в процессе которого парень заявил, что может без труда проглотить шариковую ручку. Затем он так и поступил на глазах у остальных.

Уже на следующий день молодой человек почувствовал боль в желудке, однако не стал обращаться за медицинской помощью, решив, что все пройдет само. Впрочем, на четвертый день парень не вытерпел, и обратился к врачам.

К тому моменту ручка в его желудке встала поперек и пробила стенки желудка с двух сторон, в брюшную полость попала инфекция.

Для того, чтобы достать ручку потребовалось хирургическое вмешательство. Операция длилась два часа и завершилась успешно. Инфекцию также удалось вылечить без осложнений. Парня выписали из больницы уже перед Крещением.

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