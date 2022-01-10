Как сообщает Politeka.net, о состоянии актера российским СМИ сообщил его сын. Как стало известно, Леонид Куравлев угодил в больницу с пневмонией еще 5 января. Позже его перевели в реанимацию. Уже несколько дней состояние актера крайне тяжелое.
Отмечается, что актеру сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. При этом Куравлев находится в московской больнице Коммунарке, где лечат также больных с ковидом.
«Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей», - прокомментировал сын состояние актера.
Как известно, Куравлеву на данный момент 85 лет. Он прославился благодаря многочисленным ролям в таких фильмах как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок». Актер много лет играл на театральной сцене, а также был ведущим на телевидении.
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