Российский и советский актер Леонид Куравлев, известный своими ролями в культовых фильмах, попал в больницу с тяжелым заболеванием – за жизнь актера борются врачи.

Как сообщает Politeka.net, о состоянии актера российским СМИ сообщил его сын. Как стало известно, Леонид Куравлев угодил в больницу с пневмонией еще 5 января. Позже его перевели в реанимацию. Уже несколько дней состояние актера крайне тяжелое.

Отмечается, что актеру сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. При этом Куравлев находится в московской больнице Коммунарке, где лечат также больных с ковидом.

«Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей», - прокомментировал сын состояние актера.

Как известно, Куравлеву на данный момент 85 лет. Он прославился благодаря многочисленным ролям в таких фильмах как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок». Актер много лет играл на театральной сцене, а также был ведущим на телевидении.

Напомним, что умер знаменитый голливудский актер и обладатель "Оскара": "Достойный, грациозный, умный...".

Как сообщала Politeka, на охоте произошла беда с молодым полицейским: напал дикий зверь.

Также Politeka писала, что беда в семье Джеджулы, ведущий рассказал о своем горе: "Отправится на встречу к маме...".