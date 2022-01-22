Как сообщает ГСЧС Украины в городе Киев, в оперативно-координационный центр посреди ночи поступило сообщение о мощном пожаре в многоквартирном доме на улице Павла Тычины, 12-А, который находится в Днепровском районе столицы.
На место вызова направили спасателей и пожарных из ближайшего подразделения. Когда они прибыли на место ЧП, огонь уже распространился на площади 20 кв. м. Оказалось, что пожар разгорелся в трехкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажной высотки.
Бойцы срочно приступили к тушению пожара, он был ликвидирован в 02: 11 ночи. Во время тушения пожара в комнате, где произошел пожар, было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения. Они были семейной парой, которые прожили вместе многие годы. Скорее всего они уже спали, когда все случилось и огонь поглощал квартиру.
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Причину и все обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правохранители. К месту происшествия прибыли четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Кроме того, там находились пятнадцать человек личного состава.
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