В ночном клубе столицы Камеруна начался сильный пожар, который привел к взрывам, в результате погибли 16 людей.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на агентство Анадолу, около трех часов ночи в камерунской столице Яунде начался сильнейший пожар и прогремели несколько взрывов. В результате чрезвычайной ситуации погибли 16 человек, еще 8 были доставлены в местные больницы.

Известно, что огонь охватил площадь ночного клуба и добрался до кухни, де гранились газовые баллоны для приготовления пищи. Отмечается, что местные жители слышали около 6 взрывов этих самых баллонов. Это вызвало настоящую панику среди жителей.

Authorities: 17 dead in nightclub fire in Cameroon’s capital https://t.co/SAfdS3iGjc — News Null (@NewsNull) January 23, 2022

Стоит отметить, что чрезвычайная ситуация произошла как раз в то время, когда страна принимает турнир Кубка африканских наций по футболу. Соответственно в столицу Камеруна прибыли тысячи футболистов, фанатов и официальных лиц. Так что президент страны Пол Бия сделал заявление, в котором заверил всех гостей страны в безопасности и призвал к спокойствию.

#Cameroon opened investigatn to find names, nationalities of 17 who died Sun in fire caused by explosion in Yaounde in pop nightclub, wounded 8. Gov calling 4 calm as football fans visit Yde 4 #AFCON2021. 00s incl gov officials turned out in Bastos, Sun am https://t.co/OyJIVCnF6x — Judith Nwana (@judithnwana) January 23, 2022

Напомним, Пожар охватил центральный офис АТБ в Днепре, кадры ЧП: столб черного дыма виден издалека.

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