Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на агентство Анадолу, около трех часов ночи в камерунской столице Яунде начался сильнейший пожар и прогремели несколько взрывов. В результате чрезвычайной ситуации погибли 16 человек, еще 8 были доставлены в местные больницы.
Известно, что огонь охватил площадь ночного клуба и добрался до кухни, де гранились газовые баллоны для приготовления пищи. Отмечается, что местные жители слышали около 6 взрывов этих самых баллонов. Это вызвало настоящую панику среди жителей.
Стоит отметить, что чрезвычайная ситуация произошла как раз в то время, когда страна принимает турнир Кубка африканских наций по футболу. Соответственно в столицу Камеруна прибыли тысячи футболистов, фанатов и официальных лиц. Так что президент страны Пол Бия сделал заявление, в котором заверил всех гостей страны в безопасности и призвал к спокойствию.
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