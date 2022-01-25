В Киеве вечером случился индицент с блоггершей Марией Семеновой, во время которого она с друзьями ехали на Porshe и сбили человека.

Блогерша Мария Семенова, более известная как "Тишина", попала в скандал вместе со своими друзьями. Как сообщает телеграмм-канал Киев Оперативный, она ехала в автомобиле Porshe, который сбил курьера на моноколесе. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, Мария вместе с друзьями-мажорами снимала происходящее на видео.

"Тупо жесть какая-то, никто не может найти управу на это малое и тупое создание!", - говорится в подписи к видео.

На ролике засняли, как автомобиль мчится по улицам Киева. В это время блогерша со своими друзьями распивает алкогольные напитки. В какой-то момент водитель авто попытался обогнать попутные машины. Когда водитель Porshe перестраивался в крайний левый ряд, то сбил курьера. В результате удара, ехавший на моноколесе курьер, рухнул на дорогу.

После публикации скандального видео Мария Семенова не смогла смолчать и начала оправдываться. Девушка заявила в своем Instagram, что курьер не получил травм, а за поврежденное моноволесо ему якобы заплатили.

"Угомонитесь, пожалуйста, мы заплатили человеку за отломанную подставку на моно колессе и разъехались, притензий нет"- написала она в Сториз.

Напомним, в Киеве парализовало движение транспорта, авто стоят в пробках.

Как Politeka сообщает, машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом.

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