Маленький мальчик провалился под лед реки Нева (река в России, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга - прим. ред). Погибший мальчик оказался сыном российского миллиардера Станислава Логунова. Об этой трагедии сообщил Телеграм-канал SHOT.
Восьмилетние братья-близнецы вышли погулять по берегу реки в деревне Новосаратовка Ленинградской области России. С ними была 25-летняя тетя, которая работает учительницей в школе.
В какой-то момент ребята побежали на лед, а тетя отвлеклась лишь на минуту. Этой минуты хватило, чтобы произошла трагедия. Лед под одним из мальчиков треснул и ребенка затащило под воду. Тетя обернулась на шум, но племянника уже не увидела.
Она поняла, что случилась беда и побежала на лед, чтобы спасти мальчика. В результате девушка также провалилась в воду, но удержалась и смогла выбраться на берег. Сейчас тело ребенка ищут водолазы.
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Стоит отметить, что отец утоннувшего мальчика Станислав Логунов является бизнес-коучем и председателем совета компании "Мегамейд", которая занимается проектировкой инженерных сетей. В 2019 году занимал 213-е место в Рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга" - его состояние оценивалось в 2,8 млрд.
Напомним, что найдено тело молодого сына известного актера, что известно о трагедии.
Как Politeka сообщала, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии.
Также Politeka писала, тело высокопоставленного чиновника найдено в авто.