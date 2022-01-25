Восьмилетние братья-близнецы вышли погулять по берегу реки в деревне Новосаратовка Ленинградской области в России - прогулка закончилась трагедией.

Маленький мальчик провалился под лед реки Нева (река в России, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга - прим. ред). Погибший мальчик оказался сыном российского миллиардера Станислава Логунова. Об этой трагедии сообщил Телеграм-канал SHOT.

Восьмилетние братья-близнецы вышли погулять по берегу реки в деревне Новосаратовка Ленинградской области России. С ними была 25-летняя тетя, которая работает учительницей в школе.

В какой-то момент ребята побежали на лед, а тетя отвлеклась лишь на минуту. Этой минуты хватило, чтобы произошла трагедия. Лед под одним из мальчиков треснул и ребенка затащило под воду. Тетя обернулась на шум, но племянника уже не увидела.

Она поняла, что случилась беда и побежала на лед, чтобы спасти мальчика. В результате девушка также провалилась в воду, но удержалась и смогла выбраться на берег. Сейчас тело ребенка ищут водолазы.

Стоит отметить, что отец утоннувшего мальчика Станислав Логунов является бизнес-коучем и председателем совета компании "Мегамейд", которая занимается проектировкой инженерных сетей. В 2019 году занимал 213-е место в Рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга" - его состояние оценивалось в 2,8 млрд.

Напомним, что найдено тело молодого сына известного актера, что известно о трагедии.

Как Politeka сообщала, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии.

Также Politeka писала, тело высокопоставленного чиновника найдено в авто.