У поліції підтвердили загибель 26-річного Хадсона Лі Медсена - він був сином знаменитого актора Майкла Медсена, що знімався в декількох культових фільмах режисера Квентіна Тарантіно.

Хадсона Лі Медсена знайшли мертвим на острові Оаху на Гаваях, де він жив зі своєю дружиною Карлі, передає видання The Sun. Коли саме сталася трагедія, не уточнюється.

Прес-секретар Департаменту судово-медичної експертизи в Гонолулу заявила: "Я можу підтвердити, що 26-річний Хадсон Лі Медсен помер від вогнепального поранення в голову". Поліція підозрює самогубство.

Michael Madsen's son Hudson dead in 'suspected suicide': report https://t.co/QaFIZRNJ4k via @pagesix — Dominick (@Dominic00719779) January 25, 2022

Згідно сторінці покійного в Facebook, Хадсон служив в армії США і розміщував фотографії, зроблені в Афганістані. Останнім часом він жив з дружиною на Гаваях.

Раніше в цьому місяці Карлі хвалила "чарівного чоловіка" Хадсона за допомогу їй під час операції. Вона написала: "Він приголомшливо допоміг мені в моєму одужанні, і я так вдячна!".

Рідні оплакують хлопця. У їх заяві, яку цитує The Sun, говориться: "Ми розчавлені і переповнені горем і болем у зв'язку з втратою Хадсона. Його пам'ять і світло будуть пам'ятати всі, хто знав і любив його".

Відзначимо, 64-річний батько Хадсона Майкл Медсен знімався в таких фільмах Тарантіно, як "Скажені пси", "Вбити Білла" та "Мерзенна вісімка". Також він відомий за картинами "Донні Браско", "Тельма і Луїза", "Місто гріхів".

До речі, Хадсон був хрещеником Тарантіно. Всього у Майкла Медсена п'ятеро синів.

Публіка встигла прокоментувати трагедію: "Так сумно..."; "У небес є ще один Ангел. RIP Хадсон Медсен".

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