Хадсона Лі Медсена знайшли мертвим на острові Оаху на Гаваях, де він жив зі своєю дружиною Карлі, передає видання The Sun. Коли саме сталася трагедія, не уточнюється.
Прес-секретар Департаменту судово-медичної експертизи в Гонолулу заявила: "Я можу підтвердити, що 26-річний Хадсон Лі Медсен помер від вогнепального поранення в голову". Поліція підозрює самогубство.
Згідно сторінці покійного в Facebook, Хадсон служив в армії США і розміщував фотографії, зроблені в Афганістані. Останнім часом він жив з дружиною на Гаваях.
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Раніше в цьому місяці Карлі хвалила "чарівного чоловіка" Хадсона за допомогу їй під час операції. Вона написала: "Він приголомшливо допоміг мені в моєму одужанні, і я так вдячна!".
Рідні оплакують хлопця. У їх заяві, яку цитує The Sun, говориться: "Ми розчавлені і переповнені горем і болем у зв'язку з втратою Хадсона. Його пам'ять і світло будуть пам'ятати всі, хто знав і любив його".
Відзначимо, 64-річний батько Хадсона Майкл Медсен знімався в таких фільмах Тарантіно, як "Скажені пси", "Вбити Білла" та "Мерзенна вісімка". Також він відомий за картинами "Донні Браско", "Тельма і Луїза", "Місто гріхів".
До речі, Хадсон був хрещеником Тарантіно. Всього у Майкла Медсена п'ятеро синів.
Публіка встигла прокоментувати трагедію: "Так сумно..."; "У небес є ще один Ангел. RIP Хадсон Медсен".
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