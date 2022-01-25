Вечером в 19:09 спасателям поступило сообщение о том, что в квартире были обнаружены тела двух молодых людей.

В городе Стрый Львовской области произошла трагедия. На втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Колессы, 38 были обнаружены тела двух молодых людей. Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Вечером в 19:09 спасателям поступило сообщение о том, что в квартире были обнаружены тела двух молодых людей, которые сидели на диване и казалось, что уснули. Погибли 23-летняя женщина и 28-летний мужчина.

По предварительному заключению, женщина 1999 года и мужчина 1994 года рождения погибли, в результате отравления угарным газом. Известно, что квартира, где нашли мертвыми двух молодых людей, оборудована ПГ-2, газовой печкой и газовым конвектором.

Работниками газовой службы было отключено газоснабжение в квартиру. Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

Стоит отметить, что отравление угарным газом (СО) вызывает острое развитие таких симптомов, как головная боль, тошнота, слабость, стенокардия, одышка, потеря сознания, судороги и кома. Психоневрологические симптомы могут развиться через недели.

Напомним, что несчастье произошло в квартире известной российской актрисы, была с дочерью

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