Популярна російська актриса Віра Воронкова потрапила в лікарню через опіки внаслідок пожежі у квартирі.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "SHOT".

Так, відома російська актриса Віра Воронкова була госпіталізована в лікарню. Про це стало відомо вранці 19 січня. Як повідомляють, в актриси вдома в Москві загорілася новорічна ялинка, внаслідок чого Воронкова отримала важкий опік верхніх дихальних шляхів, а її 14-річна дочка отруєння чадним газом і також була госпіталізована.

За попередніми даними, у квартирі 56-річної актриси пожежа сталася через замикання проводки на ялинковій гірлянді.

Зараз актриса перебуває в реанімації.

Нагадаємо, Віра Воронкова є російською актрисою театру і кіно. Вона прославилася своєю грою в таких фільмах: як "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".

Нагадаємо, що відома російська співачка Марина Хлєбнікова отримала опіки 50% тіла і дихальних шляхів в результаті пожежі у власній квартирі в Москві. За попередньою інформацією, артистка заснула з сигаретою, повернувшись втомленою з гастролей. Однак пізніше, однією з причин стало замикання проводки.

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