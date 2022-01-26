В Черкасской области произошел трагический инцидент во время охоты. Так, мужчина получил серьезные ранения от которых скончался уже в больнице. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Как оказалось, друзья пришли на охоту в лес возле села Гарбузин. 61-летний охотник готовил свое оружие к охоте и во время разложения гладкоствольного ружья ИЖ-27 случайно выстрелил. Пули попали в 64-летнего знакомого, который стоял рядом.
Пострадавший получил тяжелые ранения живота, правого бедра и левой руки. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики доставили пострадавшего мужчину в ближайшую больницу, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Но спасти мужчину не сумели - во время проведения реанимационных мероприятий он скончался.
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Следователи Черкасской области открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 УК (Убийство по неосторожности). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Сейчас полицейские продолжают следствие.
Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.
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