У вівторок, 25 січня, в центрі Києва сталася перестрілка. Про це повідомляють у telegram-каналі «Сьогодні». Також в мережі публікують кадри з місця події.
Згідно з повідомленням, біля головного управління СБУ невідомі з автоматами напали на активістів громадської організації "український стяг".
У поліції Києва повідомили, що з'ясовують ситуацію і всі обставини стрілянини в центрі Києва. Правоохоронці не кажуть, Чи є постраждалі, і хто саме озброєні люди.
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Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік влаштував стрілянину по поліцейських. Відомо, що патрульні прибули за викликом на Красилівську, де їм повідомили, що з будинку навпроти чоловік стріляє по вікнах гуртожитку. Правоохоронці встановили місцезнаходження стрілка, після чого в напрямку них пролунали два постріли.
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