У вівторок, 25 січня, в центрі Києва сталася перестрілка. Про це повідомляють у telegram-каналі «Сьогодні». Також в мережі публікують кадри з місця події.

Згідно з повідомленням, біля головного управління СБУ невідомі з автоматами напали на активістів громадської організації "український стяг".

У поліції Києва повідомили, що з'ясовують ситуацію і всі обставини стрілянини в центрі Києва. Правоохоронці не кажуть, Чи є постраждалі, і хто саме озброєні люди.

Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік влаштував стрілянину по поліцейських. Відомо, що патрульні прибули за викликом на Красилівську, де їм повідомили, що з будинку навпроти чоловік стріляє по вікнах гуртожитку. Правоохоронці встановили місцезнаходження стрілка, після чого в напрямку них пролунали два постріли.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України – хуліганство із застосуванням пневматичної зброї.

Нагадаємо, студент відкрив стрілянину в університеті, врятуватися вдалося не всім: "мав при собі кілька гвинтівок"

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