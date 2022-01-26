24 января в селе Дубовцы Кицманского района произошла трагедия. 36-летняя Марина с Романом возвращались из магазина, когда их Chevrolet Cruze столкнулся с Audi. Детали трагедии сообщили Obozrevatel.
От полученных травм Марина скончалась на месте, а ее супруг Роман в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Оказалось, что Марина лишь год назад родила третьего ребенка. Старшему сыну Кристиану исполнилось 11 лет, а среднему мальчику 4 года.
Известно, что отец семейства находится в больнице. Состояние его врачи оценивают, как тяжелое. У Романа сломаны правые ребра и повреждено легкое. Врачи говорят, что ближайшие дни станут решающими.
Дети Марины и Романа живут сейчас с тетей. Она сама воспитывает троих деток, ей сейчас очень нелегко приходится.
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Марину вспоминают лишь хорошими словами и говорят, что женщина была очень отзывчивым человеком. Она занималась детьми, а Роман ездил на работу во Львов. Семью их называют очень дружной и работящей.
"Я даже не представляю, как они сейчас будут жить без мамы. Конечно, Роман будет заботиться о детях, но потерять такую маму, это горе для них. Они очень привязаны к ней. Она буквально тряслась над ними, постоянно с детками. Они ухоженные у нее, воспитанные, умные", - рассказала подруга Марины.
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