Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.
ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.
Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.
Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.
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Видео с камер наблюдения можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что нацгвардеец с оружием сбежал и пытался уехать на попутке. Через несколько часов его перехватили патрульные. Причины трагедии выясняют ДБР и военная прокуратура.
О мотивах стрельбы в полиции не сообщают, однако пользователи в соцсетях выдвигают свои версии, по которым произошло убийство. Многие уверены, что причиной стала дедовщина.
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