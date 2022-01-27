Появилось видео страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.

Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.

Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

Видео с камер наблюдения можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что нацгвардеец с оружием сбежал и пытался уехать на попутке. Через несколько часов его перехватили патрульные. Причины трагедии выясняют ДБР и военная прокуратура.

О мотивах стрельбы в полиции не сообщают, однако пользователи в соцсетях выдвигают свои версии, по которым произошло убийство. Многие уверены, что причиной стала дедовщина.

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