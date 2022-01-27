Пострадавший сих пор находится в шоковом состоянии. Он получил травму руки - от более серьезных травм его спасла экипировка.

Как сообщает ТСН, в Киеве известная столичная блогерша Мария Семенова ("Тишина") на автомобиле Porshe, в котором она ехала с друзьями, сбили курьера на моноколесе.

Пострадавший сих пор находится в шоковом состоянии. Он получил травму руки. От более серьезных травм его спасла экипировка.

Потерпевшего курьера зовут Андрей. Он рассказал, что в тот вечер возвращался домой с работы. На проезжую дорогу ему пришлось выехать, ведь в нескольких сотнях метров от места ДТП, закончилась пешеходная дорожка и у него не было выбора.

"Я стараюсь себя максимально выделить, у меня есть рюкзак, который виден, фара. Я полностью в экипировке... На большой скорости был сбит, но мне повезло, что мне все пришлось на локоть", – уточнил Андрей.

Андрей рассказал, что после наезда автомобиль Porshe не спешил останавливаться и поехал дальше пока ему не начали сигналить другие водители.

Лишь тогда авто остановилось. Водитель и пассажиры элитной машины подошли к потерпевшему, спросили о его самочуствии. Потом предложили оплатить поломанное моноколесо - взяли номер карточки, пообещали переслать деньги, но не заплатили.

"Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", – подчеркнул Андрей.

По факту ДТП с потерпевшим было открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве парализовало движение транспорта, авто стоят в пробках.

Как Politeka сообщает, машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом.

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