Запутанное дело досталось правоохранителям Житомирской области - сначала убийство мужчины пытались выдать за естественную смерть, а затем за самоубийство.

Так, в полицию поступило сообщение о смерти из-за якобы совершенного самоубийства жителя Новограда-Волынского района Житомирской области. Произошло это еще 6 января, и только недавно выяснилось, что случилось на самом деле и был задержан подозреваемый, передает пресс-служба ГУНП.

Скрыть расправу помогала вся семья. Родственники покойного 49-летнего жителя села Марьяновка раструбили сначала о естественной смерти последнего - тот выпивал и могло случится всякое: или упал, или прихватило сердце.

Затем пытались выдать случившееся за суицид. После того, как правоохранители указали на след от веревки на шее, родители покойного резко поменяли показания.

"Однако полицейские не нашли никаких улик такого деяния. В то же время специалисты судебно-медицинской экспертизы засвидетельствовали насильственную смерть мужчины от удушения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибший, который уже дважды был судим, в частности, за убийство, вернулся в тот день домой под хмельком. Тогда у бабушки с дедушкой гостил 19-летний племянник, приехавший с Киевщины. Парень не выдержал издевательств дяди над стариками и убил его. Семья решила прикрыть юношу, придумав историю с суицидом. Когда приехала полиция, молодого человека уже и след простыл.

"В Киеве оперативники разыскали и задержали парня. В настоящее время по согласованию с Новоград-Волынской окружной прокуратурой ему объявлено о подозрении в причастности к умышленному убийству своего родственника. Ему может грозить от 7 до 15 лет заключения", - говорится в сообщении.

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