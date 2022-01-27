В Киеве разыскивают девушку по имени Ксения Корчаченко, которая пропала 13 января и больше не выходила на связь с матерью и в соцсетях.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Telegraf, в Киеве разыскивают 29 летнюю уроженку Кременчуга Ксению Корчаченко. По словам матери Виктории, ее дочь перестала выходить на связь с 13 января. Пропажу дочери женщина связывает с ее молодым человеком по имени Ростислав.

Когда Ксения исчезла, а это около двух недель назад, ее мама обратилась за помощью в полицию, однако пока это не принесло результатов.

"Дочь работала официанткой. Около пяти месяцев назад начала жить с парнем по имени Ростислав, именно он может быть причастен к произошедшему", - говорит Виктория.

Также взволнованная мать пошла к экстрасенсам, которые не смогли ее утешить, а еще больше расстроили. "Мне ответили, что дочь держат где-то в подвале под Киевом, и времени у нас мало", - рассказала женщина.

О розыске Ксении также в соцсетях также сообщили ее друзья, они просят всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией, сообщить матери или в полицию. "Ксюша последние время проживала в Киеве в районе Лукяновки с парнем по имени Ростислав, если кто-то владеет какой-нибудь информацией пожалуйста сообщите маме и помогите найти девушку", - говорится в посте в Instagram.

Исчезновение девушки ее знакомые считают странным, ведь она была вполне благополучной, работала, вела здоровый образ жизни, активно пользовалась соцсетями.

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