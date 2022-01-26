Полиция бросила все силы на поиски 16-летней Юли - школьница поехала в учебное заведение и не вернулась домой.

Как сообщили в полиции области, где сейчас находится девушка, неизвестно.

Так, на Волыни пропала без вести 16-летняя жительница села Камянка Ковельского района Юлия Кармач.

Девушка 24 января поехала в школу в поселке Главное, но не доехала, домой она также не вернулась.

Приметы: высокая, худая,, волосы длинные, русые, одета в куртку черного цвета с капюшоном, шапку белого цвета с розовыми полосами, голубые джинсы и белые кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Юлии - немедленно сообщите по номерам телефонов: 0660829408, 0955180859 или 102.

К слову, в Киевской области пропал 16-летний Даниил Лобода, во вторник, 18 января, он ушел из дома в городе Васильков и до сих пор не вернулся.

Парень был одет в темно-бордовую куртку, темные спортивные штаны, светло-серую кофту с капюшоном и черную шапку. Обут был в кроссовки черного цвета. При себе имел черный спортивный рюкзак.

При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима: полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.

Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.