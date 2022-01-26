Как сообщили в полиции области, где сейчас находится девушка, неизвестно.
Так, на Волыни пропала без вести 16-летняя жительница села Камянка Ковельского района Юлия Кармач.
Девушка 24 января поехала в школу в поселке Главное, но не доехала, домой она также не вернулась.
Приметы: высокая, худая,, волосы длинные, русые, одета в куртку черного цвета с капюшоном, шапку белого цвета с розовыми полосами, голубые джинсы и белые кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Юлии - немедленно сообщите по номерам телефонов: 0660829408, 0955180859 или 102.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
«Чего вы боитесь, вперед!»: протестующие устроили штурм Рады, кадры
Цены на картофель достигают 100 гривен за кг: украинцев удивила стоимость популярного овоща
"Я тебя завалю": Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи
К слову, в Киевской области пропал 16-летний Даниил Лобода, во вторник, 18 января, он ушел из дома в городе Васильков и до сих пор не вернулся.
Парень был одет в темно-бордовую куртку, темные спортивные штаны, светло-серую кофту с капюшоном и черную шапку. Обут был в кроссовки черного цвета. При себе имел черный спортивный рюкзак.
При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима: полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.
Также Politeka писала, опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.