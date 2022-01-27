По данным нардепа Юлии Яцик, парень на днях доложил руководству об избиении сослуживцами другого солдата.
После этого Артема якобы начали травить солдаты, которых он сегодня убил.
Руководство никаких мер по этому поводу не принимало, поэтому Рябчук принял решение "отомстить" по-своему.
Солдат, убивший из автомата пятерых сослуживцев, улыбаясь на камеру рассказал силовикам подробности расправы.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»
"Холостяк" Добрынин впервые показал дом на берегу океана, в котором живет с сыном и Квитковой: "Почти в джунглях"
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", в Сети назвали главных любимчиков: "Пусть победит..."
Рябчук заявил, что стрелял в женщин, чтобы они не доложили о случившемся, а другая не мешала покинуть территорию.
"Потом я вышел на трассу и словил там легковую машину. За рулем была женщина, она меня подкинула до левого берега. После этого я спешился и пошел, куда глаза глядят", - рассказал задержанный.
Ранее появились детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.
Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.
ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.
Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.
Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.
Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.
А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.