Появился предварительный мотив страшного поступка Артема Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.

По данным нардепа Юлии Яцик, парень на днях доложил руководству об избиении сослуживцами другого солдата.

После этого Артема якобы начали травить солдаты, которых он сегодня убил.

Руководство никаких мер по этому поводу не принимало, поэтому Рябчук принял решение "отомстить" по-своему.

Солдат, убивший из автомата пятерых сослуживцев, улыбаясь на камеру рассказал силовикам подробности расправы.

Рябчук заявил, что стрелял в женщин, чтобы они не доложили о случившемся, а другая не мешала покинуть территорию.

"Потом я вышел на трассу и словил там легковую машину. За рулем была женщина, она меня подкинула до левого берега. После этого я спешился и пошел, куда глаза глядят", - рассказал задержанный.

Ранее появились детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.

Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.

Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

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