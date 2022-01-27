Появились подробности о семье и прошлом солдата-срочника Артема Рябчука, который расстрелял сослуживцев из автомата.

Утром, 27 января Украину всколыхнула жуткая трагедия.

Нацгвардеец в Днепре открыл огонь по своим сослуживцам из автомата прямо в карауле.

Четверо бойцов и одна гражданская женщина погибли на месте. Еще пять человек ранены.

Односельчане говорят, что семья Артема очень верующая. Матери солдата 54 года, а отца нет, он умер около 5-6 лет назад от тяжелой болезни.

Одногруппники Артемия Рябчука говорят, что парень не был отличником, учился нормально. Окончил колледж по специальности агроном.

Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было, передает "Страна".

«В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было» - говорит одногруппник Артемий – Андрей.

Ранее появился предварительный мотив страшного поступка Артема Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.

По данным нардепа Юлии Яцик, парень на днях доложил руководству об избиении сослуживцами другого солдата.

После этого Артема якобы начали травить солдаты, которых он сегодня убил.

Руководство никаких мер по этому поводу не принимало, поэтому Рябчук принял решение "отомстить" по-своему.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

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