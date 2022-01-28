Из пятерых нацгвардейцев в самом тяжелом состоянии остается 22-летняя Жанна.

У нее удалили больше метра перебитого кишечника, и влили 4 литра крови. Вскоре девушку ожидает еще одна операция на позвоночнике. Известно, что пуля вышла через поперечный позвонок.

«Жанна очень тяжелая. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать и вдохнуть в нее жизнь», – сообщил главврач Сергей Рыженко во время утреннего брифинга.

Еще двое раненых остаются в тяжелом состоянии в реанимации, и еще двоих пострадавших военных перевели в терапию.

"Сердце сжимается от слез матери, которая рядом", - написал главврач на своей странице в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре - появились новые детали в деле Артема Рябчука.

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре.

Об этом стало известно во время брифинга в Днепре.

Также стало известно, что полиция узнала о стрельбе в 3:45 утра. Были подняты по тревоге все службы и начата спецоперация по поиску стрелка.

В ГБР в свою очередь, возбудило дело по трем статьям: ст.115 (убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов.

Следователи ГБР проверяют психическое состояние стрелка и мотивы.

"Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии, среди них - неуставные отношения. Информация об издевательствах над военнослужащим проверяется", - говорит спикер ГБР.

Прокуратура будет требовать для Рябчука безальтернативное содержание под стражей.

Напомним, Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.