Женщину на глазах у детей затащило под лед на крещенских купаниях - на 9-й день поисков тело погибшей нашли.

Так, во время крещенских купаний на реке Оредеж, которая находится в Ленинградской области РФ, утонула молодая женщина.

В день гибели она попарилась в бане. После этого женщина нырнула в прорубь, но больше не вынырнула. Женщина погибла на глазах у своих маленьких детей и мужа.

Муж россиянки бросился за ней, и его едва не утащило под лед, к счастью, его успели вытащить люди, которые находились неподалеку.

На девятый день поисков спасателям удалось найти тело женщины, утонувшей на Крещение, передает телеграм-канал "SHOT".

Тело было в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению. Это примерно в километре от проруби, в которую нырнула погибшая.

"Самое страшное, что у детей на глазах на всю жизнь мамин прыжок в воду( и понимать что там мама.... очень соболезную всем родным и близким! детям дай Бог окрепнуть и научиться жить дальше! сказать конечно легко..... Царствие небесное,пусть земля будет пухом", " Очень жаль, жалко деточек. Я видела другой ролик, как они сильно плакали. Мама, мама, мама кричали. Я сама плакала. Соболезнование родным! Держитесь, крепитесь родные!!!", " В этой трагедии больше всего жалко детей им мать больше никто не заменит. Мать в нашем мире и есть Ангел хранитель", - писали к комментариях слова сочувствия пользователи сети.

Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

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