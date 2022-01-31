Конструкция не выдержала и оборвалась вместе с детьми - официальная информация о чрезвычайном происшествии на Закарпатье отсутствует.

В селе Богдан Раховского района Закарпатской области оборвался подвесной мост, на котором в этот момент были подростки. Об этом сообщили в Телеграм-канале MagnoliaTV.

Видео с моментом обрыва подвесного моста опубликовал на своей странице в Facebook Степан Мильчевич в воскресенье, 30 января.

"Пусть каждый сам сделает свои выводы", – прокомментировал видео автор.

Благодаря камерам наблюдения выяснилось, что на мост вышла компания подростков и начала его раскатывать. Наконец конструкция не выдержала и оборвалась вместе с детьми. По данным местных жителей, в результате происшествия один ребенок травмировался.



Пользователи сети под видео призывали наказать виновных и провести с ними воспитательную беседу. Другие пристыдили подростков за такое поведение: "Вам не стыдно? Вы пацаны даже не знали что камеры есть?Стыдоба", "Найти и наказать", "Заставить их отстроить пусть знают как вести себя надо...", "Хорошо, что живы остались, будет уроком, в следующий раз хорошо подумают прежде чем что-то сделать".

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