Біда з туристами сталася вдень у неділю, 23 січня, на схилі гори Плай поблизу смт. Воловець Мукачівського району Закарпатської області.

Черговий відділення ДСНС в Івано-Франківській області близько 11 години отримав повідомлення "SOS" у додатку "Порятунок в горах". На гірській долині Боржава під час спуску групи туристів з 9 осіб п'ятьох з них накрило лавиною, передає прес-служба ДСНС.

"Туристи відкопалися самостійно, але одна людина постраждала через попадання в лавину і потребує транспортування", - наголошується в повідомленні.

Для допомоги залучені гірські рятувальники сіл Н. Ворота та Пилипець, всього 10 осіб та 3 одиниці техніки.

При цьому рятувальники в черговий раз закликають українців не наражати себе на небезпеку - утриматися від походу в гори при погіршення погодних умов.

До цього на Закарпатті шукали 4 лижників віком від 36 до 24 років, які заблукали в районі гори Гимба через густий туман.

"Протягом 5 годин гірські рятувальники проводили пошуки і нарешті знайшли чоловіків біля підніжжя гори Гимба і доставили їх в село Березники Мукачівського району, де їх вже чекали друзі. Стан здоров'я туристів - задовільний", - йшлося в повідомленні прес-служби ДСНС.

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