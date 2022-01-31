Около 8 утра 31 января в селе Стримба, что в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
Произошло столкновение трех машин, одна из которых загорелась в результате удара. Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар. После этого они обнаружили в авто тело мужчины без признаков жизни. Чтобы его достать спасателям пришлось разрезать конструкции авто.
В аварии также травмировались украинцы из других автомобилей. Так, известно, что еще двое травмированных в ДТП были госпитализированы в ближайшую больницу.
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На место ДТП выезжали спасатели Государственной пожарно-спасательной части номер 11 города Надворная и Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Делятин. Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции, которые работают на месте ДТП.
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
Как Politeka сообщала, жертвами стали молодые парни: появились кадры трагедии в Одессе, авто разорвало на части.
Также Politeka писала, друзья разбились в аварии на украинской трассе, выжить удалось лишь одному.