В США неизвестный открыл стрельбу рядом со школой, в результате чего скончался ученик учебного заведения, появились подробности.

Трагический инцидент произошел в городе Ричфилд, штат Миннесота, 1 февраля во второй половине дня, сообщила городская полиция в своем пресс-релизе.

Сразу после полудня неизвестные открыли стрельбу рядом с местной школой. Когда к месту происшествия прибыла полиция, злоумышленникам удалось скрыться. Правоохранители обнаружили только двоих школьников, лежавших на тротуаре перед школой. Учащихся доставили в ближайший медицинский центр, однако один из них скончался от полученных травм.

Второй школьник до сих пор остается в критическом состоянии.

«К сожалению, один из учащихся умер от полученных ранений, еще один находится в крайне тяжелом состоянии», - сообщили в полиции.

После стрельбы остальных учащихся эвакуировали из школы, чтобы родители смогли забрать их домой.

По факту смертельного инцидента тут же было начато расследование. Позже стало известно, что полицейские провели обыски по двум адресам в Миннеаполисе и задержали двоих подозреваемых. В ходе обысков был изъят пистолет.

Другие подробности расследования пока не раскрываются, однако известно, что сейчас полицейские не ищут дополнительных подозреваемых. Следствие по делу продолжается.

Video: One student dead, one injured in Minnesota school shooting pic.twitter.com/J4BgZwRoke — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2022

Напомним, стрельба прогремела в центре Днепра, начался пожар.

Как сообщала Politeka, стрельбу из автомата открыли возле школы в Кривом Роге.

Также Politeka писала, что стрельба прогремела в школе, есть жертвы среди учеников.