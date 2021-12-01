Три ученика погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 15-летний парень во вторник днем ​​в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган (США).

По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, восемь человек - семь учеников и учитель - были ранены, пишет CNN.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями, в том числе 14-летняя девочка, которая находится на искусственной вентиляции легких после операции. 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в челюсть и голову. Состояние троих учеников стабильное, учитель выписан.

По словам Бушара, люди получили множество других травм, не угрожающих жизни, когда они выбегали из школы. Большинство из них получили помощь на месте.

В Сети появились кадры, снятые на месте происшествия.

Video from a student inside Oxford High School when shots were fired. Three dead, six others hurt. pic.twitter.com/qiyJ7qis43 — Roop Raj (@rooprajfox2) November 30, 2021

«Я думаю, что это худший кошмар для каждого родителя», - сказала губернатор Гретхен Уитмер.

Parents walk away w/their kids from a Meijer's parking lot in Oxford where many gathered following an active shooter situation at Oxford High School in Oxford on November 30, 2021.

Police took a suspected shooter into custody. 3 dead, 6 injured.

📸‘s by @ericseals of @freep pic.twitter.com/x1pSOUbKk2 — 📸🎥Eric Seals (@ericseals) November 30, 2021

По словам Бушара, подозреваемый, 15-летний ученик школы, был взят под стражу, он содержится в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Его родители наняли адвоката и не разрешили ему разговаривать с полицией.

Students at Oxford High School, in Michigan, escape their classroom as the potential shooter tries enticing them to open the door.



It has not been confirmed who it was at the door, but thank god those kids made it to safety!



🙏🙏🙏#Michigan pic.twitter.com/yjlV2rTnkt — RealKrisKo (@RealKrisKo) November 30, 2021

По его словам шерифа, полуавтоматический пистолет, обнаруженный правоохранительными органами, был куплен отцом подозреваемого в пятницу.

В полиции считают, что парень действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

Напомним, трагедия в школе унесла жизни более 20 детей, много раненых: "Все занятия прекращены"

Как сообщала Politeka, 12-летний Дима открыл стрельбу в школе, фото с места и данные о пострадавших: "Первой встретил сестру"

Также Politeka писала, что вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города: "Есть жертвы и раненые"