Три ученика погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 15-летний парень во вторник днем в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган (США).
По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, восемь человек - семь учеников и учитель - были ранены, пишет CNN.
Трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями, в том числе 14-летняя девочка, которая находится на искусственной вентиляции легких после операции. 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в челюсть и голову. Состояние троих учеников стабильное, учитель выписан.
По словам Бушара, люди получили множество других травм, не угрожающих жизни, когда они выбегали из школы. Большинство из них получили помощь на месте.
В Сети появились кадры, снятые на месте происшествия.
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По словам Бушара, подозреваемый, 15-летний ученик школы, был взят под стражу, он содержится в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Его родители наняли адвоката и не разрешили ему разговаривать с полицией.
По его словам шерифа, полуавтоматический пистолет, обнаруженный правоохранительными органами, был куплен отцом подозреваемого в пятницу.
В полиции считают, что парень действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.
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