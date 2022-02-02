Так, в Киеве работники ГСЧС пытались спасти мужчину, который провалился под лед, но не смогли помочь, а лишь достали тело погибшего, сообщили в ГСЧС Киева.
По словам спасателей, они получили сообщение, что на заливе Галерной - там человек провалился под лед.
На место происшествия немедленно прибыли водолазы, которые нашли тело мужчины на расстоянии 30 метров от берега в проломе льда.
К сожалению, спасти его не удалось.
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К слову, в центре Киева маленькая девочка каталась на горке и случайно выехала на пруд, покрытый льдом, - лед под малышкой сразу же начал трещать.
В Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду.
Девочка провалилась под лед и на помощь к ней сразу же пришел мужчина. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю.
Он положил рядом с ребенком лестницу, благодаря которой малышка смогла вылезти на берег.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
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