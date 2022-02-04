В Херсонской области двое детей провалились под лед - за жизнь мальчика борются в медики.

Как сообщили в ГСУ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 3 февраля около трех часов дня на набережной.

Девочку и мальчика которые провалились под лед увидели небезразличные очевидцы, которые вытащили детей из ледяной воды.

У девочки сильный испуг, а вот 7-летний мальчик, когда его вытащили из воды находился без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели начали оказывать ребенку первую помощь - они сделали массаж сердца и искусственное дыхание.

Ребенок пришел в сознание, сейчас за жизнь мальчика борются в реанимации.

Ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева спасатели достали из воды тело мужчины.

Как рассказали спасатели, 1 февраля около 17:00 к ним поступило сообщение о том, что на заливе Галерный под лед провалился мужчина.

На расстоянии 30 метров от берега в проломе льда водолазы обнаружили застявшее тело мужчины.

Обстоятельства смерти мужчины установит следствие.

Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.