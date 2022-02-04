Как сообщили в ГСУ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 3 февраля около трех часов дня на набережной.
Девочку и мальчика которые провалились под лед увидели небезразличные очевидцы, которые вытащили детей из ледяной воды.
У девочки сильный испуг, а вот 7-летний мальчик, когда его вытащили из воды находился без признаков жизни.
Прибывшие на место спасатели начали оказывать ребенку первую помощь - они сделали массаж сердца и искусственное дыхание.
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Ребенок пришел в сознание, сейчас за жизнь мальчика борются в реанимации.
Ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева спасатели достали из воды тело мужчины.
Как рассказали спасатели, 1 февраля около 17:00 к ним поступило сообщение о том, что на заливе Галерный под лед провалился мужчина.
На расстоянии 30 метров от берега в проломе льда водолазы обнаружили застявшее тело мужчины.
Обстоятельства смерти мужчины установит следствие.
Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".
Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.
Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.