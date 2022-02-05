Ночью в одном из жилых домов произошел пожар, на место происшествия прибыли спасатели, жителей эвакуировали, в результате есть жертва и пострадавший.

В квартире одного из жилых домов на Подоле примерно в 22.50 произошло возгорание. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажки по ул. Электриков 30/5. Спасатели прибыли на место и эвакуировали восемь жителей смежных квартир и квартир расположенных выше.

Во время тушения пожара в квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили тело человека. Также в результате происшествия пострадал один мужчина, которого передали медикам.

Огонь локализировали в 23:30 на площади 40 кв. м, а в 23:47 – ликвидировали.

На месте работали пять единиц специальной пожарной техники и 18 спасателей. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Журналист "Информатора" на видео в Фейсбук добавил, что задымление было по всем этажам. Большинство жильцов вышли из дома сами и стояли возле подъезда. Предварительно, погиб мужчина.

Пожарным пришлось снять решетку с окна, а с него валил дым. Больше подробностей известно не было.

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