Так, 2 февраля около 9 вечера спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Смелянской.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание возникло в комнате одной из квартир на 4-м этаже.
Во время тушения пожара на полу был обнаружен владелец квартиры. Приехавшие медики констатировали смерть.
Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранительные органы.
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Ранее сообщалось, что в столице сообщили о заминировании торгового центра - на место ЧП слетелись спасатели.
В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".
"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.
На месте работали спецслужбы.
Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.
Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.
Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.