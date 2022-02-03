В Киеве в 9-этажном жилом доме вспыхнул пожар - есть информация о погибших.

Так, 2 февраля около 9 вечера спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Смелянской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание возникло в комнате одной из квартир на 4-м этаже.

Во время тушения пожара на полу был обнаружен владелец квартиры. Приехавшие медики констатировали смерть.

Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в столице сообщили о заминировании торгового центра - на место ЧП слетелись спасатели.

В Деснянском районе Киева по улице Николая Лаврухина срочно эвакуировали людей из ТРЦ "Район".

"Поступил телефонный звонок о минировании ТРЦ. На место выехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ. Правоохранители проверяют помещение ТРЦ", – рассказали в полиции.

На месте работали спецслужбы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.