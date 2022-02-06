В воскресенье, 6 февраля, 27-летний львовянин бросил молоток в окно админздания Верховной Рады, сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина заранее подготовил молоток. С места происшествия он пытался скрыться, но правоохранители его остановили.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Инцидент комментируют пользователи Сети.

«Зачем молоток? Зачем портить имущество? Да и депутаты, благодаря, зрабабильшости на 1001-х каникулах», «Его бесила самоизоляция ВР», «А вы представьте себе что-бы в это время проходила какая-нибудь сессия Верховной Рады, туалет бы всех желающих не вместил, и пришлось бы народным ходить по углам здания - запашок стоял бы тот еще! Мужика пойманого - понять, простить и отпустить, при возможности наградить», «Это было дистанционное голосование», - пишут в Сети.

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