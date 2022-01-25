Протестующие в Киеве начали попытку штурма Верховной Рады - входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной.

Участники акции saveФОП уже прорвали кордон правоохранителей и стоят под закрытыми дверями парламента.

Протестующие требуют, чтобы нардепы вышли к ним и чтобы их впустили в переговорную группу.

Со сцены организаторы акции кричат в микрофон, чтобы активисты не боялись, передает APnews.

«Чего вы боитесь?! ФОПы – вперед!», – кричал, вероятно, один из огранизаторов митинга.

Полиция сообщает о первых задержаниях.

Напомним, сегодня, 25 января, ФОПы под стенами Верховной Рады требуют принятия закона об отмене обязательных кассовых аппаратов, которые введены с 1 января.

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