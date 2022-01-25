Участники акции saveФОП уже прорвали кордон правоохранителей и стоят под закрытыми дверями парламента.
Протестующие требуют, чтобы нардепы вышли к ним и чтобы их впустили в переговорную группу.
Со сцены организаторы акции кричат в микрофон, чтобы активисты не боялись, передает APnews.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Горбунов засветил старшего сына во дворе их с Осадчей особняка: "Помощник идет"
"Бесконечная печаль": мир потрясло известие о кончине легенды моды
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
«Чего вы боитесь?! ФОПы – вперед!», – кричал, вероятно, один из огранизаторов митинга.
Полиция сообщает о первых задержаниях.
Напомним, сегодня, 25 января, ФОПы под стенами Верховной Рады требуют принятия закона об отмене обязательных кассовых аппаратов, которые введены с 1 января.
Напомним, "Ухудшен прогноз инфляции": в Нацбанке предупредили, что будет с ценами и когда станет легче
Как сообщала Politeka, в Нацбанке нашли оправдание резкому росту цен: когда был пик инфляции и что происходит теперь
Также Politeka писала, что цены в Украине стремительно меняются: что подешевело и на сколько изменилась стоимость продуктов