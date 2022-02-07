В Николаевской области автомобиль ВАЗ, в котором находилась компания молодых людей, попал в серьезное ДТП, машину буквально разорвало пополам.

Об аварии сообщили в ГУНП в Николаевской области. ДТП произошло около 1:30 ночи 6 февраля в селе Степковка Первомайского района. Автомобиль ВАЗ ехал по ночной дороге, однако в какой-то момент съехал с проезжей части и врезался прямо в бетонную опору возле автобусной остановки.

Судя по снимкам с места происшествия, в результате столкновения авто буквально разорвало на две половины, которые отбросило далеко друг от друга. Внутри находились водитель и трое пассажиров, 19-ти и 23-х лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Об их текущем состоянии ничего не сообщается.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 20-летний водитель не справился с управлением.

В данный момент правоохранители уточняют обстоятельства ДТП. Граждан, обладающих дополнительной информацией или видеозаписями момента аварии, просят поделиться ими.

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